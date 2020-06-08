Группа компаний «Галакси» направила мотивационное видеообращение сотрудникам

PanARMENIAN.Net - «Сегодня - новый день, с любовью приступить к работе», так начинается новое мотивационное видеообращение, распространенное группой компаний «Галакси», адресованное сотрудникам всех компаний группы. В видеообращении использованы документальные кадры проектов, достижений и истории компании «Галакси», переданные ее сотрудниками и учредителями. Цель – поддержание командного духа и мотивации в трудное для страны время.

«20-летняя история «Галакси» создает прецедент в деловой среде новой Армении – от малого предприятия до ведущего игрока в отрасли. На нашем двадцатилетнем пути мы каждый день пытались сделать шаг вперед. И мы имеем честь и ответственность предоставлять услуги каждой третьей семье в Армении посредством наших компаний. Все это - результат многолетнего преданного труда нашей команды, которой следует отдать должное», - сказал соучредитель группы компаний «Галакси», генеральный директор компании Арам Хачатрян.

Технологии, туризм, социальное развитие, образование, искусство, архитектура – в группе компаний «Галакси» программы по этим направлениям отмечены как истории успеха команды.

Лишь за 2019 год группа компаний объявила о трех крупных проектах, в том числе, Строительство парка инноваций и технологий в Ереване, строительство в Армении гостиницы «Кортъярд бай Мариот» и приход в Армению сети известных французских кофетерий «Пол». Только в результате вышеупомянутых проектов в стране будет создано более 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

В составе группы компаний «Галакси» находятся такие успешные бренды, как единственный армянский телекоммуникационный оператор Ucom, а также Yerevan Mall - первый на рынке по количеству посетителей, мультибрендовый магазин часов и аксессуаров TI’ME, полюбившееся ереванцам концептуальное кафе Santafe и т.д. Согласно опубликованным данным, группа компаний «Галакси» ежегодно выплачивает 13-14 млрд драмов налогов, и имеет значительное влияние на ВВП страны. В настоящее время численность сотрудников компании составляет около 3000 человек, а средняя месячная зарплата, которая в 2018 году составляла 320,000 драмов, повысилась в 2019 году до 370,000 драмов. Группа компаний не сократила ни одного рабочего места в результате экономических последствий коронавируса, проявив волю к сохранению единства команды в трудные времена.