В Грузии неизвестные повредили армянский храм и могилы

В Грузии неизвестные повредили армянский храм и могилы
8 июня 2020 - 15:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Неизвестные тяжелой техникой повредили армянский храм и могилы, находящиеся во дворе храма, в селе Гомани Ахалкалакского муниципалитета в Грузии. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.

Многочисленные повреждения обнаружили сотрудники инспекционной группы Службы по надзору агентства, пишет Sputnik Грузия.

Во дворе храма «Сурб Григор Лусаворич» видны следы тяжелой техники у трех фасадов сооружения - с западной, южной и восточной сторон. Повреждены могилы, всюду разбросаны человеческие останки. Повреждены также ограда и порог.

На данный момент сотрудники агентства выявляют степень повреждения памятника культурного наследия, а полиция ищет виновных.

На основании заявления агентства управление полиции МВД Самцхе-Джавахети возбудило уголовное дело по факту повреждения памятника культурного наследия.

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