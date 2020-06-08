В Армении 403 пациента с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 94 - в критическом
8 июня 2020 - 18:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 403 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил 8 июня министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
Еще 94 пациента находятся в критическом состоянии.
Министр также отметил, что в ближайшее время для лечения больных коронавирусом будут привлечены новые медцентры: Минздрав уже отобрал несколько, вскоре будут рассмотрены и другие клиники в разных городах Армении.
Кроме того, Торосян отметил проблему неправильного ношения масок и призвал граждан серьезнее относиться к этому вопросу и соблюдать все необходимые противоэпидемические меры.
В Армении к 8 июня выявлено 13,325 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8943. Общее число выздоровевших составляет 4099. Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.
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