Минздрав Армении: Коек для больных коронавирусом пока достаточно

Минздрав Армении: Коек для больных коронавирусом пока достаточно
9 июня 2020 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что существующего коечного фонда пока достаточно для больных коронавирусом, учитывая новые расширения. Об этом он сказал на встрече с руководителями медицинских учреждений, занимающихся коронавирусной болезнью.

Министр добавил, что койкового фонда будет достаточно, «даже если сохранится уровень заболеваемости последних дней». Торосян обратил внимание присутствующих на информационную доступность в центрах, в частности, о количестве свободных и занятых коек.

Руководители медицинских учреждений заявили, что в основном занятость коек ложится на реанимационные отделения.

В Армении к 8 июня выявлено 13,325 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8943. Общее число выздоровевших составляет 4099. Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.

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