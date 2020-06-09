Минздрав Армении: Коек для больных коронавирусом пока достаточно

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что существующего коечного фонда пока достаточно для больных коронавирусом, учитывая новые расширения. Об этом он сказал на встрече с руководителями медицинских учреждений, занимающихся коронавирусной болезнью.

Министр добавил, что койкового фонда будет достаточно, «даже если сохранится уровень заболеваемости последних дней». Торосян обратил внимание присутствующих на информационную доступность в центрах, в частности, о количестве свободных и занятых коек.

Руководители медицинских учреждений заявили, что в основном занятость коек ложится на реанимационные отделения.

В Армении к 8 июня выявлено 13,325 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8943. Общее число выздоровевших составляет 4099. Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.