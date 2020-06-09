В Арцахе выявлено еще 5 случаев коронавируса
9 июня 2020 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено еще 5 случая заражения Covid-19. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Один из новых зараженных приехал из РФ и сразу был изолирован, четверо других - члены семей подтвержденных ранее зараженных.
15 человек были изолированы, еще 12 граждан были освобождены из изоляции в результате получения отрицательного результата тестирования. На данный момент 77 граждан находятся в изоляции.
10 граждан преодолели болезнь. На данный момент 41 человек считается выздоровевшим. Общее число инфицированных в Арцахе достигло 64. Летальных исходов нет.
Всего проведено 1192 тестирования.
В Армении к 9 июня выявлено 13,655 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8933. Общее число выздоровевших составляет 4451. Всего летальных исходов 217 - от коронавируса, еще 74 - от других заболеваний.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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