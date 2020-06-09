В Арцахе выявлено еще 5 случаев коронавируса

В Арцахе выявлено еще 5 случаев коронавируса
9 июня 2020 - 12:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено еще 5 случая заражения Covid-19. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Один из новых зараженных приехал из РФ и сразу был изолирован, четверо других - члены семей подтвержденных ранее зараженных.

15 человек были изолированы, еще 12 граждан были освобождены из изоляции в результате получения отрицательного результата тестирования. На данный момент 77 граждан находятся в изоляции.

10 граждан преодолели болезнь. На данный момент 41 человек считается выздоровевшим. Общее число инфицированных в Арцахе достигло 64. Летальных исходов нет.

Всего проведено 1192 тестирования.

В Армении к 9 июня выявлено 13,655 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8933. Общее число выздоровевших составляет 4451. Всего летальных исходов 217 - от коронавируса, еще 74 - от других заболеваний.

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