Коронавирус в Армении: 428 новых случаев, 775 выздоровевших за сутки

PanARMENIAN.Net - В Армении 10 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 14,103, из которых активных кейсов - 8573.

Снижение числа активных больных связано с тем, что за сутки выписались 775 человек, это беспрецедентный суточный прирост выздоровевших. Общее число выздоровевших составляет 5226.

От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 3 - по другим причинам. Всего летальных исходов 227 - от коронавируса, еще 77 - от других заболеваний.

За все время проведено более 73 тысяч тестов.

9 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что введенный в марте режим ЧП в стране, скорее всего будет продлен после 13 июня.