В Армении 500 пациентов с Covid-19 - в тяжелом и критическом состоянии
11 июня 2020 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 500 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
Он отметил, что в основных больших отделениях реанимации есть места для тех, кто нуждается в таком лечении.
Утром 11 июня в госпитализации нуждались 32 пациента с Covid-19, из которых четверо находились дома, еще 28 - в других медучреждениях, но должны быть переведены в коронавирусные госпитали.
Министр отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в стране напряженная, но необходимо, чтобы ситуация была управляемой.
В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.
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