В РФ число случаев коронавируса превысило полмиллиона

PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки выявили 8779 больных с коронавирусом, у 36.8% из них не было симптомов заболевания, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом с начала эпидемии коронавирусом заразились уже 502,436 человек.

Более половины заразившихся (52%) выздоровели – 261,150 пациентов, 8367 из них за последние сутки. 1.3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки), пишут «Ведомости».

40% заболевших россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200,000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан. При этом вылечились от коронавируса 2236 жителей столицы за сутки и 115,769 человек за весь период. Умерли в Москве 3138 больных коронавирусом, 53 из них за последние сутки, сообщил столичный оперштаб.

В мире коронавирусом заразились более 7.3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Почти 3.5 млн заразившихся выздоровели, умерли более 416,000 инфицированных.