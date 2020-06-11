В РФ число случаев коронавируса превысило полмиллиона
11 июня 2020 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки выявили 8779 больных с коронавирусом, у 36.8% из них не было симптомов заболевания, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом с начала эпидемии коронавирусом заразились уже 502,436 человек.
Более половины заразившихся (52%) выздоровели – 261,150 пациентов, 8367 из них за последние сутки. 1.3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки), пишут «Ведомости».
40% заболевших россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200,000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан. При этом вылечились от коронавируса 2236 жителей столицы за сутки и 115,769 человек за весь период. Умерли в Москве 3138 больных коронавирусом, 53 из них за последние сутки, сообщил столичный оперштаб.
В мире коронавирусом заразились более 7.3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Почти 3.5 млн заразившихся выздоровели, умерли более 416,000 инфицированных.
Photo. TASS
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