В Армении 91-летняя бабушка победила коронавирус

PanARMENIAN.Net - В Армении 91-летняя пациентка с коронавирусом справилась с болезнью. Как сообщил губернатор Араратской области РА Гарик Саркисян, 91-летняя Роза Мартиросян вылечилась и 11 июня была выписана из медицинского центра Арташата.

У Мартиросян 5 детей, 32 внука и правнука. Она сама когда-то училась в медицинском техникуме и оказывала медпомощь. Бабушка Роза - швея, она пообещала сшить форму для одного из лечащих ее врачей.

Мартиросян не знает, от кого заразилась коронавирусом, но рассказывает, что заразившиеся были среди соседей.

91-летнюю пациентку выписали из медцентра под аплодисменты медперсонала, во дворе больницы ее ждали родственники.

В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.