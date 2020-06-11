В Армении 91-летняя бабушка победила коронавирус
11 июня 2020 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 91-летняя пациентка с коронавирусом справилась с болезнью. Как сообщил губернатор Араратской области РА Гарик Саркисян, 91-летняя Роза Мартиросян вылечилась и 11 июня была выписана из медицинского центра Арташата.
У Мартиросян 5 детей, 32 внука и правнука. Она сама когда-то училась в медицинском техникуме и оказывала медпомощь. Бабушка Роза - швея, она пообещала сшить форму для одного из лечащих ее врачей.
Мартиросян не знает, от кого заразилась коронавирусом, но рассказывает, что заразившиеся были среди соседей.
91-летнюю пациентку выписали из медцентра под аплодисменты медперсонала, во дворе больницы ее ждали родственники.
В Армении к 11 июня выявлено 14,669 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8876. От последствий вируса умерли 245 человек, еще 82 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5466.
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