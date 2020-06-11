В Армении зафиксировали похожее на торнадо явление: В соцсетях шутят о конце света

В Армении зафиксировали похожее на торнадо явление: В соцсетях шутят о конце света
11 июня 2020 - 18:07 AMT

PanARMENIAN.Net - В армянском городе Гавар зафиксировали похожее на торнадо явление. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

Он опубликовал фотографию, на которой видно приближающийся к городу смерч.

На самом деле это не торнадо, а сильный вихрь в виде большого темного вращающегося облачного столба или воронкообразного облака (воронки), спускающегося от основания хорошо развитого кучево-дождевого облака, но не обязательно достигающего поверхности земли. Такое явление может перерасти в торнадо при достижении земли, однако торнадо - несвойственное для географического положения Армении явление.

Тем не менее явление вызвало бурные обсуждения в соц.сетях, пользователи активно распространяют изображения, а также строят догадки и шутят о «приближающемся конце света».

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