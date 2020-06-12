Премьера Италии допросят в связи с обвинением в халатности во время пандемии

PanARMENIAN.Net - В итальянском городе Бергамо, который сильнее всего пострадал от коронавируса, 12 июня допросят премьер-министра Джузеппе Конте, после того как родственники людей, скончавшихся от Covid-19, обвинили правительство в халатности и потребовали провести расследование. Конте заявил, что ему нечего бояться.

Родственники умерших считают, что в Бергамо и других основных эпицентрах вспышки коронавируса, необходимо было вводить карантин раньше, чем это сделали власти, пишет BBC.

11 июня прокуратура города получила 50 юридических жалоб, поданных общественной организацией Noi Denunceremo, в которую входят родственники умерших. Они считают, что два города в Ломбардии - Альцано-Ломбардо и Нембро - необходимо было объявлять красными зонами сразу после выявления там вспышек коронавируса.

Помимо премьера прокуратура допросит министра внутренних дел Лучану Ламорджезе и министра здравоохранения Роберто Сперанцу. Прокуроры хотят определить, есть ли основания для предъявления обвинений в преступной халатности.

Это первый групповой иск в Италии, связанный с пандемией. В Ломбардии у власти находятся оппозиционная правая партия «Лига севера», и многие винят ее за неудовлетворительную организацию борьбы с коронавирусом, а не центральное правительство.

По Европе коронавирус начал распространяться именно из Ломбардии, более половины всех смертей в Италии приходится на этот регион.

По состоянию на 12 июня в Италии Covid-19 с начала эпидемии был выявлен более чем у 236 тысяч человек. По смертности страна - на четвертом месте в мире (более 34 тысяч смертей).