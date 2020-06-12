В Армении 7000 пациентов Covid-19 - на домашнем лечении
12 июня 2020 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 7000 пациентов с коронавирусом находятся на домашнем лечении, а около 1800 – под наблюдением в больнице. Об этом в ходе внеочередного заседания правительства РА сообщила заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян.
По ее словам, состояние 425 пациентов оценивается как тяжелое, еще 100 человек – как крайне тяжелое, 23 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В Армении к 12 июня выявлен 15,281 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 9298. От последствий вируса умерли 258 человек, еще 88 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5639.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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