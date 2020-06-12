В Армении умирает 90% подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с Covid-19
12 июня 2020 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении смертность пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, достигает 90%. Об этом заявил 12 июня министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
«Среди крайне тяжелых случаев смертность у нас достигает 70%, среди тяжелых - уровень ниже», - сказал Торосян, пишет «Новости-Армения».
Министр сообщил, что, по состоянию на 11 июня число граждан, находящихся в крайне тяжелом состоянии, составляет приблизительно 100 человек, а в тяжелом - порядка 420.
«Эта цифра в последние дни не снижается и держится в пределах 500 человек», - сказал он.
Он также отметил, что среди граждан, ожидающих госпитализации, нет крайне тяжелых и тяжелых случаев, а в реанимационных отделениях есть еще свободные места.
В Армении к 12 июня выявлен 15,281 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 9298. От последствий вируса умерли 258 человек, еще 88 - от других заболеваний. Общее число выздоровевших составляет 5639.
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