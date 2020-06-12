В России за сутки выявили около 9000 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили около 9000 случаев заражения коронавирусом
12 июня 2020 - 16:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки выявили 8987 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб. Это максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала июня, когда оперштаб сообщил о 9035 выявленных за сутки заболевших.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 8220 пациентов, умерли 183 заболевших. С начала эпидемии из 511,423 заразившихся жителей России выздоровели более половины ‒ 269,370 человек. Умерли 6715 заболевших коронавирусной инфекцией, 1.3% от общего числа выявленных случаев, пишут «Ведомости».

В Москве с начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 202,935 горожан, 118,024 заболевших выздоровели. Умерли 3187 инфицированных.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса. коронавирусом заразились более 7.5 млн человек․ Более 3.5 млн заразившихся выздоровели, умерли около 422,000 заболевших.

Photo. TASS
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