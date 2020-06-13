Пашинян: У нас новый суточный рекорд - 723 случая коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки выявлено 723 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 16,004.

По его словам, за сутки вылечились 442 пациента. Общее число выздоровевших составляет 6081.

От последствий вируса за сутки умерло 6 человек. Всего летальных исходов 264.

Премьер отметил, что расстроен не только из-за этих показателей, но и по причине того, что некоторые люди продолжают пренебрегать противоэпидемическими мерами.