Пашинян: У нас новый суточный рекорд - 723 случая коронавируса
13 июня 2020 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки выявлено 723 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 16,004.
По его словам, за сутки вылечились 442 пациента. Общее число выздоровевших составляет 6081.
От последствий вируса за сутки умерло 6 человек. Всего летальных исходов 264.
Премьер отметил, что расстроен не только из-за этих показателей, но и по причине того, что некоторые люди продолжают пренебрегать противоэпидемическими мерами.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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