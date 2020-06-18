Экс-президент Армении Кочарян будет отпущен под залог в более $4 млн

PanARMENIAN.Net - Апелляционный суд Армении под председательством Арсена Никогосяна постановил освободить из-под стражи экс-президента РА Роберта Кочаряна.

Его освободили под залог в 2 миллиарда драмов – около $4.2 млн по текущему курсу.

Это крупнейший залог за всю историю Армении. Предыдущая рекордная сумма – 1 млрд драм, была установлена за Вачагана Казаряна - эск-главу охраны третьего президента страны Сержа Саргсяна.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, обвиняют в свержении конституционного строя Республики и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда в столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.

Кочарян был помещен под арест летом 2018 года после революции, позже был отпущен, снова арестован, снова отпущен и снова арестован в июне 2019 года.