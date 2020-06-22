Мхитарян: Я в отличной форме и жду возобновления чемпионата
22 июня 2020 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Ромы» Генрих Мхитарян, выступающий за итальянский клуб на правах аренды из «Арсенала», сообщил, что находится в хорошей форме и ждет возобновления чемпионата, сообщает официальный канал Серии А на Youtube.
«Я в отличной форме и с нетерпением жду возобновления чемпионата. Мне очень хорошо здесь, я наслаждаюсь здешним футболом, этой лигой и жизнью в целом. Надеюсь, так все и продолжится», - отметил Мхитарян.
По словам футболиста, он хотел бы продолжить играть еще 6-7 сезонов.
«К сожалению, я забил не так много голов, но для меня важнее, чтобы «Рома» побеждала и набирала очки», - заявил Мхитарян.
В нынешнем сезоне Мхитарян отметился 6 голами и 3 ассистами в 13 матчах Серии А.
Ранее стало известно, что «Арсенал» согласился снизить запрашиваемую цену за полузащитника с 25.2 млн евро (около 22 млн фунтов) до примерно 10 млн евро (8.7 млн фунтов).
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