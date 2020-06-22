Армения занимает 7 место в мире по числу случаев коронавируса на 1 млн населения

PanARMENIAN.Net - Армения, по данным Worldometer, занимает 7 место среди стран мира по числу зараженных коронавирусом на 1 млн населения, если не учитывать показатели карликовых государств.

Так, в Армении с численностью населения в 2.96 млн, по состоянию на 22 июня выявлено 20,588 случаев коронавируса. Таким образом на 1 млн населения приходится 6948 случаев.

Хуже дела обстоят в Бахрейне (12,808 случаев на 1 млн), Чили (12,681 на 1 млн), Кувейте (9289), Перу (7735), Сингапуре (7234) и США (7121).

В список вошли также несколько карликовых государств - Сан-Марино, Ватикан, Андорра, Майотта, Гвиана, где однако численность населения не достигает 1 млн.

По состоянию на 22 июня, в Армении выявлено 20,588 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 10,980. Общее число выздоровевших составляет 9131. От последствий коронавируса умерли 360 человек, еще 117 зараженных - от других заболеваний.