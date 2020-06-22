В Армении 504 пациента с Covid-19 - в тяжелом состоянии, 123 - в критическом
22 июня 2020 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 504 человека, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил 22 июня министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
По его словам, еще 123 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 44 зараженных.
Торосян отметил, что с 21 июня в стране не осталось нуждающихся в госпитализации больных коронавирусом, которые вынуждены находиться дома: всех удалось разместить в медучреждениях. По словам министра, проблему с госпитализацией больных удалось разрешить.
При этом Торосян отметил, что нельзя терять бдительность и нужно строго соблюдать все противоэпидемические меры.
По состоянию на 22 июня, в Армении выявлено 20,588 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 10,980. Общее число выздоровевших составляет 9131. От последствий коронавируса умерли 360 человек, еще 117 зараженных - от других заболеваний.
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