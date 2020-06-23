Израильские ученые создали уничтожающую коронавирус на 99% ткань

Израильские ученые создали уничтожающую коронавирус на 99% ткань
23 июня 2020 - 15:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Израильская компания ожидает, что разработанная ею ткань сможет нейтрализовать около 99% коронавирусной инфекции даже после многократной стирки. Окончательные результаты станут известны после успешного лабораторного тестирования, пишет Reuters.

Отмечается, что многоразовые противовирусные маски компании Sonovia покрыты наночастицами оксида цинка, которые уничтожают бактерии, грибки и вирусы, что, по мнению ученых, может помочь остановить распространение коронавируса.

Испытания проходили в лаборатории Microspectrum (Weipu Jishu) в Шанхае. В ближайшие недели ткань может быть использована для текстильных изделий, применяемых в медицинских учреждениях, изготовления средств индивидуальной защиты, оборудования и одежды.

Как отмечает компания, новой тканью уже заинтересовались больницы в Германии и США. А в Италии уже стартовал пилотный проект по использованию этой ткани в общественном транспорте, и маски из нее уже поступили в розничную продажу.

Согласно последнему тесту, проведенному на материале в австрийской медицинской лаборатории HygCen с использованием вируса Vaccinia, который обладает свойствами, аналогичными семейству SARS-COVID, ткань показала «хороший вирулицидный эффект».

Photo. Reuters
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