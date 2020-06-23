Израильские ученые создали уничтожающую коронавирус на 99% ткань
23 июня 2020 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильская компания ожидает, что разработанная ею ткань сможет нейтрализовать около 99% коронавирусной инфекции даже после многократной стирки. Окончательные результаты станут известны после успешного лабораторного тестирования, пишет Reuters.
Отмечается, что многоразовые противовирусные маски компании Sonovia покрыты наночастицами оксида цинка, которые уничтожают бактерии, грибки и вирусы, что, по мнению ученых, может помочь остановить распространение коронавируса.
Испытания проходили в лаборатории Microspectrum (Weipu Jishu) в Шанхае. В ближайшие недели ткань может быть использована для текстильных изделий, применяемых в медицинских учреждениях, изготовления средств индивидуальной защиты, оборудования и одежды.
Как отмечает компания, новой тканью уже заинтересовались больницы в Германии и США. А в Италии уже стартовал пилотный проект по использованию этой ткани в общественном транспорте, и маски из нее уже поступили в розничную продажу.
Согласно последнему тесту, проведенному на материале в австрийской медицинской лаборатории HygCen с использованием вируса Vaccinia, который обладает свойствами, аналогичными семейству SARS-COVID, ткань показала «хороший вирулицидный эффект».
Photo. Reuters
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян: В мае восстановилось 50 тысяч из закрывшихся в апреле 71 тысяч рабочих мест Он отметил, что необходимо любой ценой избежать возвращения к политике локдауна
У вице-спикера парламента Армении подтвержден коронавирус Энфиаджян чувствует себя хорошо
Экс-президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы Атамбаев признан виновным по делу о коррупции
В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса Всего в Арцахе выявлено 103 случая коронавируса