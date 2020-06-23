В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса
23 июня 2020 - 15:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
5 из зараженных - жители Степанакерта, которые ранее были изолированы, а 1 - из ранее подтвержденного очага в Гетаване.
Всего в Арцахе выявлено 103 случая коронавируса, 65 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.
В общей сложности в Арцахе проведено 1688 тестов, 74 человека изолированы.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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