В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса

В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса
23 июня 2020 - 15:10 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

5 из зараженных - жители Степанакерта, которые ранее были изолированы, а 1 - из ранее подтвержденного очага в Гетаване.

Всего в Арцахе выявлено 103 случая коронавируса, 65 человек уже выздоровели, летальных исходов нет.

В общей сложности в Арцахе проведено 1688 тестов, 74 человека изолированы.

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