В Мексике родилась тройня с коронавирусом
24 июня 2020 - 19:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Коронавирус был выявлен у новорожденных тройняшек в Мексике, местные медицинские власти назвали эту ситуацию «беспрецедентной».
Как сообщается, дети - два мальчика и девочка - родились 17 июня с помощью кесарева сечения в одной из больниц в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Согласно принятым медицинским регламентам, у новорожденных взяли тесты на коронавирус, которые дали положительный результат, пишет РИА Новости со ссылкой на Sol de México.
«Рождение тройни, зараженной коронавирусом, представляет собой беспрецедентный случай для всего мира, так как, помимо этого, у их родителей нет симптомов заражения», - заявил глава управления здравоохранения штата врач Мигель Анхель Лутсоу Стейнер. При этом он отметил, что только у одного из детей проявляются симптомы коронавируса.
«Состояние двоих детей оценивается как стабильное, в отношении третьего ребенка сохраняется зарезервированный прогноз из-за наличия пневмонии», - заявил врач.
Как пишет издание, по словам врачей, это первый случай рождения нескольких детей с коронавирусом. Местные медицинские власти проведут расследование случившегося, чтобы изучить, передается ли вирус через плаценту.
Родители новорожденных детей в настоящее время находятся в изоляции под наблюдением, у них были взяты анализы на коронавирус, результаты пока не получены. Медицинский персонал, контактировавший с детьми и их матерью, также был изолирован и проверяется на коронавирус.
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