В РФ предложили возобновить авиасообщение со странами СНГ

PanARMENIAN.Net - Руководитель Росавиации Александр Нерадько написал письмо в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с предложением поэтапно снять ограничения на международные полеты, начиная со стран СНГ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в отрасли.

Возобновлять авиасообщение с другими странами руководитель Росавиации предлагает в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Официально в ведомстве не стали комментировать ситуацию.

При этом в секретариате Голиковой изданию сообщили, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса поручил МИД, Росавиации и Роспотребнадзору изучить возможность открытия авиасообщения с другими странами. Вопрос прорабатывается, уточнили в секретариате.

Ограничения на въезд иностранцев и выезд россиян из РФ было введено в марте из-за пандемии коронавируса. 8 июня правительство разрешило россиянам выезжать из страны для того, чтобы позаботиться о больных родственниках, на работу или учебу. В Россию также разрешили въезжать иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медучреждениях, и тем, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе.