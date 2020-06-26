Шестой по счету армянский депутат заразился коронавирусом

Шестой по счету армянский депутат заразился коронавирусом
26 июня 2020 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат Национального собрания Армении от блока «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заразилась коронавирусом.

Тоноян сдала тест на коронавирус, и результат оказался положительным, пишет Armlur.am.

Издание сообщает, что другие депутаты тоже могут быть заражены.

Тоноян стала 6 армянским депутатом, у которого подтвердилось заболевание.

Ранее стало известно, что заразились депутаты фракции «Мой шаг» Кристине Погосян, Виктор Енгибарян, Цовинар Варданян, Айк Геворкян и депутат «Процветающей Армении» Ваге Энфиаджян.

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