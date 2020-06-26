Шестой по счету армянский депутат заразился коронавирусом
26 июня 2020 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Национального собрания Армении от блока «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заразилась коронавирусом.
Тоноян сдала тест на коронавирус, и результат оказался положительным, пишет Armlur.am.
Издание сообщает, что другие депутаты тоже могут быть заражены.
Тоноян стала 6 армянским депутатом, у которого подтвердилось заболевание.
Ранее стало известно, что заразились депутаты фракции «Мой шаг» Кристине Погосян, Виктор Енгибарян, Цовинар Варданян, Айк Геворкян и депутат «Процветающей Армении» Ваге Энфиаджян.
Самое значимое
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
Последние новости
Иностранным специалистам разрешили приезжать в РФ Иностранцам разрешат однократный въезд на основании особого списка, который должны направить в ФСБ и МВД
Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в хищениях Серебренникова призвали посадить на шесть лет и оштрафовать на 800 тысяч рублей
В РФ впервые с конца апреля за сутки выявлено менее 7000 случаев коронавируса Общее число заболевших превысило 620,000 человек
Грузия не откроется для туристов с 1 июля: Запрет на международные рейсы продлен Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 июля