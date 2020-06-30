Опрос: После революции 2018 года армяне менее склонны к эмиграции

PanARMENIAN.Net - Число людей, которые заинтересованы в эмиграции из Армении, сократилось после «бархатной» революции 2018 года. Об этом свидетельствуют данные исследования Кавказского исследовательского ресурсного центра (CRRC).

Данные из Армении для последнего исследования «Кавказский барометр» были собраны в период с 21 февраля по 15 марта 2020 года.

В более раннем издании, опубликованном за полгода до революции, 35% респондентов заявили, что они заинтересованы в постоянной эмиграции из Армении, в то время как последний отчет, опубликованный в июне, показывает, что лишь 24% опрошенных хотели бы навсегда покинуть Армению.

Респондентов также спросили, заинтересованы ли они во временной эмиграции, и 52% из них ответили утвердительно. В дореволюционном отчете этот показатель составлял 59%.

В апреле-мае 2018 года десятки тысяч армян вышли на улицы с требованием отставки тогдашних властей и формирования нового правительства. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян после этого, в мае, был избран новым премьер-министром страны, а его команда получила парламентское большинство на досрочных выборах несколько месяцев спустя.