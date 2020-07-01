В США приостановлен выход книги племянницы Трампа «Как моя семья создала самого опасного человека в мире»

В США приостановлен выход книги племянницы Трампа «Как моя семья создала самого опасного человека в мире»
1 июля 2020 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента США Дональда Трампа Мэри.

Судья Хэл Гринвальд в городе Покипси выпустил временный ордер о запрете выхода книги по просьбе брата президента, Роберта Трампа, пишет The Insider.

По словам Роберта Трампа, книга нарушает соглашение о неразглашении, заключенное с наследниками отца Роберта и Дональда — Фреда Трампа, умершего в 1999 году.

Книга должна выйти 28 июля, но ордер суда не разрешает изданию Simon & Schuster печатать и распространять ее до тех пор, пока суд не примет постоянное решение по делу.

Содержание книги пока неизвестно, но ее название говорит об отношении племянницы к дяде-президенту. Книга называется «Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

Ранее администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона. Суд отказался приостановить выход книги на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул возможность ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений.

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