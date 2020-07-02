США скупили почти все мировые запасы способного вылечить коронавирус препарата
2 июля 2020 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти США скупили практически все запасы лекарственного препарата Veklury (Remdesivir, «Ремдесивир»), который эффективно применяется при лечении коронавируса Covid-19.
Администрация американского президента Дональда Трампа купила у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences более 500 тысяч доз, что составляет все запасы компании на июль и 90% от августовских и сентябрьских запасов, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.
Таким образом, как считают опрошенные изданием эксперты, Вашингтон существенно ограничили доступ европейских государств, включая Великобританию, а также стран по всему миру к этому препарату.
По оценкам Gilead Sciences, использование «Ремдесивира» при лечении пациентов с Covid-19 позволяет сократить период выздоровления до четырех дней. В среднем человеку необходим пятидневный курс с применением шести ампул этого лекарства. Учитывая тот факт, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, то полный курс обойдется в $2340.
«Ремдесивир» прошел клинические испытания на способность лечить пациентов с коронавирусом несколько месяцев назад. Власти ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Индию, Британию и Израиль одобрили его использование. Власти США в начале мая и вовсе выдали экстренное разрешение на использование «Ремдесивира» для лечения зараженных коронавирусом.
Первоначально «Ремдесивир» был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса, а также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако не был признан эффективным средством.
Photo. Reuters
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