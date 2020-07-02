В РФ поправки в Конституцию поддержали 77.93% избирателей: Обработано 99.9% протоколов

PanARMENIAN.Net - За поправки в Конституцию России проголосовали 77.93 процента россиян, против высказались 21.26 процента. Об этом сообщил ЦИК России по результатам обработки более 99.9 процента протоколов.

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов, пишет РИА Новости.

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки.

1 июля в России прошел главный день всенародного голосования, которое из-за пандемии коронавируса началось еще 25 июня и было растянуто на неделю, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках. В голосовании имели право участвовать около 110.5 миллиона избирателей. В ходе референдума им предлагалось решить вопрос об изменении сразу 22 статей Основного закона страны, при этом проголосовать россияне могли либо «За», либо «Против» всего пакета поправок. 10 марта изменения уже одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты регионов и Конституционный суд.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Согласно действующей Конституции РФ, президент не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Вынесенные на всенародное голосование поправки обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.