Шведское исследование: Коллективный иммунитет к коронавирусу выше, чем считалось ранее

PanARMENIAN.Net - Коллективный иммунитет к коронавирусу может быть в два раза выше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые медицинского Каролинского института в Швеции.

В ходе исследования крови 200 добровольцев, в том числе не имевших симптомов коронавирусной инфекции, ученые пришли к выводу, что причиной бессимптомного перенесения коронавируса может быть так называемый «Т-клеточный иммунитет», пишет BBC.

Т-клетки- это особый тип лейкоцитов, который помогает иммунной системе бороться с вирусами.

Наличие этого иммунитета обнаружено у 30% здоровых добровольцев. И это означает, что до сих пор оценки иммунной способности общества по противодействию коронавирусу были примерно вдвое занижены, так как базировались только на наличии антител.

Впрочем, шведские ученые пока не могут гарантировать, что наличие таких клеток полностью защищает человека от коронавируса. Считается, что срок жизни антител составляет от трех до шести месяцев, и судя по всему, более точную картину покажут только дальнейшие исследования.

Вместе с тем, несмотря на то, что открытие «Т-клеточного иммунитета» имеет большую общественную значимость, применение этого метода достаточно затруднено, так как даже в стенах университета, анализ на Т-лейкоциты занимает шесть дней.

Всего в мире коронавирус обнаружен уже у более чем 10.7 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте США с 2.68 млн заболевших, на втором – Бразилия с 1.44 млн случаев.