В Армении выявлено 662 новых случая Covid-19, вылечились 448 человек

В Армении выявлено 662 новых случая Covid-19, вылечились 448 человек
3 июля 2020 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 3 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 27,320, из которых активных кейсов - 11,211.

За сутки вылечились 448 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 15,484.

От последствий вируса за сутки умерло 10 человек, еще 3 зараженных - по иным причинам. Всего летальных исходов 469 - от коронавируса, еще 156 - от других заболеваний.

За все время проведено 118,102 теста.

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