Макрон назначил нового премьера Франции
3 июля 2020 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец.
Глава государства также поручил Кастексу сформировать правительство, пишет РИА Новости.
Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему поручили руководить процессом по выходу Франции из режима карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.
На посту премьера Кастекс сменит Эдуара Филиппа, который подал в отставку.
Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводили онлайн 28 июня среди 2133 человек старше 18 лет, 55% французов хотели, чтобы Филипп оставался премьером, 44% против этого, остальные респонденты воздержались от ответа.
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