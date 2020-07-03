Грузия пока не откроет сухопутные границы с соседними странами

PanARMENIAN.Net - Грузия воздержится пока открывать сухопутные границы с соседними государствами, чтобы избежать опасности бесконтрольного распространения коронавируса в стране. Об этом заявил 3 июля премьер-министр страны Георгий Гахария.

«Мы не можем предпринимать поспешных шагов и открывать сухопутные границы. Движение на сухопутной границе для граждан Грузии, а также перевозка грузов осуществляются без всяких препятствий. Мы создаем максимальный комфорт для международных и местных компаний, перевозящих грузы», - сказал глава правительства Грузии, пишет Sputnik-Georgia.

По словам премьера, все водители, осуществляющие международные перевозки, проходят тщательный медицинский контроль на грузинской границе и в течение всего пребывания на территории страны.

«Контроль здесь достаточно эффективен, но широко открывать сухопутные границы пока не планируем», - отметил премьер.

В связи с пандемией коронавируса Грузия в марте закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям.

По данным официального правительственного сайта StopCov, общее число инфицированных в Грузии составило 943. С начала пандемии вылечилось от коронавируса 821 человек, 15 скончались.

В Армении число случаев заражения достигло 27,320, из которых активных кейсов - 11,211. Выздоровели 15,484 человек, скончались 469 - от коронавируса, еще 156 - от других заболеваний.

Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 18,684, из которых скончались 228 человек.