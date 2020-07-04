Опрос: 0.14% населения США сообщили об армянском происхождении

PanARMENIAN.Net - 0.14% населения США, более 462 тысяч человек, имеют армянские корни. Об этом стало известно в результате ежегодного опроса Американского сообщества (American Community Survey).

0.65% населения Калифорнии или 252,679 человек идентифицируют себя как имеющие армянское происхождение, что означает, что 54.68% человек с армянскими корнями в США живут в этом штате, сообщает 24/7 Wall St.

Согласно опросу, проведенному тем же центром в 2017 году, в Соединенных Штатах было 485,970 человек армянского происхождения.

Первые армяне поселились в Калифорнии в 1874 году. Их число увеличилось в 1915 году после Геноцида армян в Османской Турции. Общая численность населения Соединенных Штатов составляет более 325 млн человек.