В Армении выявлено 580 новых случаев коронавируса, 451 человек вылечился

PanARMENIAN.Net - В Армении 4 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 27,900, из которых активных кейсов - 11,331.

За сутки вылечился 451 пациент. Общее число выздоровевших составляет 15,935.

От последствий вируса за сутки умерло 8 человек, еще 1 зараженный - по иным причинам. Всего летальных исходов 477 - от коронавируса, еще 157 - от других заболеваний.

За все время проведено 120,245 теста.