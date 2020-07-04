В Армении выявлено 580 новых случаев коронавируса, 451 человек вылечился
4 июля 2020 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 4 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 27,900, из которых активных кейсов - 11,331.
За сутки вылечился 451 пациент. Общее число выздоровевших составляет 15,935.
От последствий вируса за сутки умерло 8 человек, еще 1 зараженный - по иным причинам. Всего летальных исходов 477 - от коронавируса, еще 157 - от других заболеваний.
За все время проведено 120,245 теста.
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