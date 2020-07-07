В Арцахе выявлен еще 1 случай коронавируса
7 июля 2020 - 15:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлен еще 1 случая заражения коронавирусом в Степанакерте. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Круг контактов зараженного коронавирусом гражданина выясняется, контактировавшие лица проходят тестирование.
Общее число случаев коронавируса в республике достигло 136.
Отмечается, что 2 пациента выздоровели и покинули место изоляции. Всего вылечились 11 человек. В больницах проходят лечение 25 граждан. Состояние здоровья одного из пациентов с хроническим заболеванием и двусторонним воспалением легких продолжает оставаться тяжелым. Состояние трех человек оценивается как средней тяжести.
Изолированы 82 человека. Общее число проведенных тестов – 2350.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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