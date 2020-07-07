В Арцахе выявлен еще 1 случай коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлен еще 1 случая заражения коронавирусом в Степанакерте. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Круг контактов зараженного коронавирусом гражданина выясняется, контактировавшие лица проходят тестирование.

Общее число случаев коронавируса в республике достигло 136.

Отмечается, что 2 пациента выздоровели и покинули место изоляции. Всего вылечились 11 человек. В больницах проходят лечение 25 граждан. Состояние здоровья одного из пациентов с хроническим заболеванием и двусторонним воспалением легких продолжает оставаться тяжелым. Состояние трех человек оценивается как средней тяжести.

Изолированы 82 человека. Общее число проведенных тестов – 2350.