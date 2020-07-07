ООН: Убийство иранского генерала Сулеймани незаконно

ООН: Убийство иранского генерала Сулеймани незаконно
7 июля 2020 - 18:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Убийство американцами генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани нарушало международное право. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней Агьес Калламар.

Представитель организации отметила, что Вашингтон не смог представить доказательства, оправдывающих удар по конвою, где находился генерал, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times of Israel.

Калламар отметила, что Сулеймани отвечал за стратегию Ирана и действия в Сирии и Ираке, при этом не представляя немедленной угрозы чьим-либо жизням. Спецдокладчик сделала вывод, что с учетом этих аргументов удар США был незаконным. Калламар также выразила озабоченность использованием частных беспилотных летательных аппаратов в разных точках мира.

Ранее сообщалось, что судебные власти Исламской республики обратились к международной организации с требованием внести в международный розыск президента США. Тегерану якобы удалось назвать 36 человек, участвовавших в подготовке убийства Касема Сулеймани. Интерпол отказал в удовлетворении иранских требований.

Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с Сулеймани были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом Дональдом Трампом. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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