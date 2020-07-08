В Арцахе выявлено 5 новых случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено еще 5 случаев заражения коронавирусом, новый очаг появился в Степанакерте. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Проводится необходимая работа по выяснению круга контактировавших с 2 зараженными из этого очага. У контактировавших берутся образцы для проведения теста на коронавирус. Еще 3 случая коронавируса подтверждены у контактировавших с зараженными из подтвержденного ранее очага.

Общее число подтвержденных случаев в Арцахе составляет 141.

За сутки выздоровел и покинул место изоляции 1 человек, всего вылечились 112 человек, на лечении находятся 29 пациентов.

Состояние здоровья страдающего хроническими заболеваниями пациента с двусторонней пневмонией остается тяжелым. Состояние здоровья еще 2 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Изолирован 91 человек. Общее число проведенных тестов – 2437.