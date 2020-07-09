В Армении число случаев коронавируса превысило 30,000: Вылечились 18,000 человек

PanARMENIAN.Net - В Армении 9 июля, по состоянию на 11:00, выявлено 526 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 30,346, из которых активных кейсов - 11,641.

За сутки вылечились 573 пациента. Общее число выздоровевших составляет 18,000.

От последствий вируса за сутки умерло 14 человек, еще 6 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 535 - от коронавируса, еще 170 - от других заболеваний.

За все время проведено 129,166 тестов.