Казино Царукяна лишили лицензии
9 июля 2020 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство финансов Армении отозвало лицензию казино «Шангри-Ла», принадлежащего одному из богатейших людей страны, главе партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну.
Казино находится в ведении ООО «Онира Клаб», входящего в концерн «Мульти Групп» Царукяна.
Отмечается, что решение об отзыве лицензии казино было принято, поскольку ООО «Онира Клаб» не оплатило четверть государственной пошлины за второй квартал 2020 года.
В июня стало известно, что казино нанесло государству ущерб в размере около 30 млрд драмов (более 62 млн долларов).
В середине июня парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна. Ему предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Царукян не признает предъявленного ему обвинения.
Кроме того, Царукян является фигурантом нескольких громких уголовных дел, среди которых «незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах лицам, организациям или государству» и «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб в особо крупных размерах».
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