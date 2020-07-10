Глава фракции «Мой шаг» и посол РФ обсудили законопроект об иностранных телеканалах в РА
10 июля 2020 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава фракции Национального собрания Армении «Мой шаг» Лилит Макунц и депутат Алексей Сандиков встретились с чрезвычайным и полномочным послом РФ в РА Сергеем Копыркиным и обсудили осуществляемые законодательные изменения, в частности, предлагаемые законопроектом «Об аудиовизуальном медиа» регулирования. Об этом сообщила Макунц на своей странице в Facebook.
Речь идет о законопроекте «Об аудиовизуальных медиа», согласно которому иностранные вещатели, кроме «МИР24», должны быть исключены из общественного мультиплекса Армении.
18 июня парламент РА принял пакет законопроектов «Об аудиовизуальных медиа» и поправок в закон «О лицензировании», который в случае принятия полностью заменит действующий закон «О телевидении и радио». Законодательной инициативой усиливается защита государственного языка, предполагается переход на армянский язык независимо от формы собственности телеканалов. Включено требование о том, чтобы аудиовизуальные программы на других языках были дублированы, озвучены или транслировались с субтитрами.
По словам Макунц, они обсудили с послом вопросы повестки дня, связанные с развитием армяно-российских отношений.
«Как лидер фракции «Мой шаг» я представила послу внутриполитические события в нашей стране. В ходе встречи были затронуты осуществляемые законодательные изменения, в частности, предлагаемые законопроектом «Об аудиовизуальном медиа» регулирования, события вокруг Конституционного суда.
В контексте развития двусторонних отношений была отмечена важная роль парламентской дипломатии, подчеркнут тот факт, что в нынешней ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, текущие вопросы должны решаться путем парламентской дипломатии. В этой связи была подчеркнута важность совместных усилий Армении и России в борьбе с эпидемией», - написала Макунц.
Законопроект «Об аудиовизуальных медиа» вызвал недовольство посольства РФ в Армении. «Его принятие приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства. В новых условиях иностранные вещатели, а речь на сегодняшний день идет главным образом о российских телеканалах, смогут транслироваться в общественном мультиплексе лишь на основе межгосударственного договора. То есть предстоит договариваться о новых «правилах игры», которые, видимо, будет предлагать армянская сторона», - говорится в заявлении посольства.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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