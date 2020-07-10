Глава фракции «Мой шаг» и посол РФ обсудили законопроект об иностранных телеканалах в РА

PanARMENIAN.Net - Глава фракции Национального собрания Армении «Мой шаг» Лилит Макунц и депутат Алексей Сандиков встретились с чрезвычайным и полномочным послом РФ в РА Сергеем Копыркиным и обсудили осуществляемые законодательные изменения, в частности, предлагаемые законопроектом «Об аудиовизуальном медиа» регулирования. Об этом сообщила Макунц на своей странице в Facebook.

Речь идет о законопроекте «Об аудиовизуальных медиа», согласно которому иностранные вещатели, кроме «МИР24», должны быть исключены из общественного мультиплекса Армении.

18 июня парламент РА принял пакет законопроектов «Об аудиовизуальных медиа» и поправок в закон «О лицензировании», который в случае принятия полностью заменит действующий закон «О телевидении и радио». Законодательной инициативой усиливается защита государственного языка, предполагается переход на армянский язык независимо от формы собственности телеканалов. Включено требование о том, чтобы аудиовизуальные программы на других языках были дублированы, озвучены или транслировались с субтитрами.

По словам Макунц, они обсудили с послом вопросы повестки дня, связанные с развитием армяно-российских отношений.

«Как лидер фракции «Мой шаг» я представила послу внутриполитические события в нашей стране. В ходе встречи были затронуты осуществляемые законодательные изменения, в частности, предлагаемые законопроектом «Об аудиовизуальном медиа» регулирования, события вокруг Конституционного суда.

В контексте развития двусторонних отношений была отмечена важная роль парламентской дипломатии, подчеркнут тот факт, что в нынешней ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, текущие вопросы должны решаться путем парламентской дипломатии. В этой связи была подчеркнута важность совместных усилий Армении и России в борьбе с эпидемией», - написала Макунц.

Законопроект «Об аудиовизуальных медиа» вызвал недовольство посольства РФ в Армении. «Его принятие приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства. В новых условиях иностранные вещатели, а речь на сегодняшний день идет главным образом о российских телеканалах, смогут транслироваться в общественном мультиплексе лишь на основе межгосударственного договора. То есть предстоит договариваться о новых «правилах игры», которые, видимо, будет предлагать армянская сторона», - говорится в заявлении посольства.