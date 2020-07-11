Пайлан: Превращение Святой Софии в мечеть усложнит жизнь христианам и мусульманам

Пайлан: Превращение Святой Софии в мечеть усложнит жизнь христианам и мусульманам
11 июля 2020 - 14:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Решение дать собору Святой Софии статус мечети усложнит жизнь христианам в Турции и мусульманам в Европе. Об этом заявил депутат-армянин парламента Турции от прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлан.

«Печальный день для христиан и всех тех, кто верит в плюралистическую Турцию. Решение вернуть собору Святой Софии статус мечети усложнит жизнь местным христианам и мусульманам в Европе. Собор Святой Софии был символом нашей богатой истории. Его купол был достаточно большим для всех», – написал Пайлан в Facebook.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ о превращении знаменитого собора Святой Софии в мечеть. Теперь в здании собора ежедневно будут совершать намаз, и доступ туристов в здание древнего византийского храма будет существенно ограничен, чтобы не мешать верующим.

Ранее армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

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