Азербайджан применил артиллерию на границе с Арменией, убито двое азербайданских солдат

Азербайджан применил артиллерию на границе с Арменией, убито двое азербайданских солдат
12 июля 2020 - 17:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские военнослужащие попытались 12 июля пересечь государственную границу Армении на автомобиле, а также захватить армянский опорный пункт. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«В районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в направлении Тавуша. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем», - отметила Степанян.

По ее словам, ВС Азербайджана понесли человеческие потери․ С армянской стороны потерь нет.

При этом азербайджанская сторона сообщила о столкновениях в направлении Тавуша. В Минобороны Азербайджана заявляют, что потеряли 2 военнослужащих, еще пятеро ранены.

 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Армянский патриарх Константинополя призвал выделить в соборе Святой Софии место для христиан
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 95 раз
В Арцахе коронавирус выявлен у еще 10 человек
США разрешили компании Афеяна перейти ко второму этапу исследования вакцины от Covid-19
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана обстреляли армянскую позицию из миномета и танка Азербайджанская сторона заявила о потере уже 3 солдат
В Армении выявили 577 новых случаев Covid-19, еще 8 человек умерли От последствий вируса за сутки умерло 6 человек
Число случаев коронавируса в РФ превысило 720,000: Около 500,000 вылечились Общее число связанных с коронавирусом летальных исходов достигло 11,205
В Венеции впервые успешно протестировали систему защиты от затопления Все 78 барьеров были успешно подняты и отрезали лагуну от моря