Азербайджан применил артиллерию на границе с Арменией, убито двое азербайданских солдат
12 июля 2020 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанские военнослужащие попытались 12 июля пересечь государственную границу Армении на автомобиле, а также захватить армянский опорный пункт. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
«В районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в направлении Тавуша. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем», - отметила Степанян.
По ее словам, ВС Азербайджана понесли человеческие потери․ С армянской стороны потерь нет.
При этом азербайджанская сторона сообщила о столкновениях в направлении Тавуша. В Минобороны Азербайджана заявляют, что потеряли 2 военнослужащих, еще пятеро ранены.
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