Пашинян: Инцидент на границе произошел не в вакууме
13 июля 2020 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Всю ответственность за последствия обострения в регионе будет нести Азербайджан, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 13 июля, комментируя обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.
«Этот инцидент произошел не в вакууме. Уже долгое время власти Азербайджана пытаются разыграть армянскую карту по известным им причинам. Возможно, это попытка вытеснить на второй план внутренние проблемы нагнетанием ситуации на границе. В данном контексте бросается в глаза откровенно беспечное отношение властей Азербайджана к человеческим жизням, в том числе – к жизням азербайджанских солдат, которое отражается в решении послать их на бесперспективные действия», - отметил Пашинян.
Он напомнил, что Баку так и не присоединился к призыву генсека ООН о глобальном перемирии на время пандемии.
«Чем больше эпидемия в Азербайджане распространяется, чем больше усугубляется социально-экономическое положение, тем больше усиливается антиармянская риторика военно-политического руководства Азербайджана», - сказал он.
Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских получили легкие ранения.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Экс-министр обороны Азербайджана задержан после сообщения о 12 убитых в столкновении с армянами солдат Азербайджан признал только 4 жертвы
Азербайджан обстрелял армянское село из минометов Пострадавших нет, разрушена крыша дома
Трое армянских военнослужащих получили легкие ранения в Тавуше Угрозы жизням раненых нет
Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесено на неопределенный срок Заседание перенесено с целью проведения консультаций между участниками и определения формата