Пашинян: Инцидент на границе произошел не в вакууме

PanARMENIAN.Net - Всю ответственность за последствия обострения в регионе будет нести Азербайджан, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 13 июля, комментируя обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Этот инцидент произошел не в вакууме. Уже долгое время власти Азербайджана пытаются разыграть армянскую карту по известным им причинам. Возможно, это попытка вытеснить на второй план внутренние проблемы нагнетанием ситуации на границе. В данном контексте бросается в глаза откровенно беспечное отношение властей Азербайджана к человеческим жизням, в том числе – к жизням азербайджанских солдат, которое отражается в решении послать их на бесперспективные действия», - отметил Пашинян.

Он напомнил, что Баку так и не присоединился к призыву генсека ООН о глобальном перемирии на время пандемии.

«Чем больше эпидемия в Азербайджане распространяется, чем больше усугубляется социально-экономическое положение, тем больше усиливается антиармянская риторика военно-политического руководства Азербайджана», - сказал он.

Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских получили легкие ранения.