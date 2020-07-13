ОДКБ проведет экстренное заседание в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе
13 июля 2020 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля боестолкновениями в тавушском направлении, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.
Заседание состоится 13 июля, сообщает пресс-служба альянса.
Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских получили легкие ранения.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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