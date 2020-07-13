ОДКБ проведет экстренное заседание в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе

PanARMENIAN.Net - В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля боестолкновениями в тавушском направлении, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.

Заседание состоится 13 июля, сообщает пресс-служба альянса.

Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских получили легкие ранения.