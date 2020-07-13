Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесено на неопределенный срок

PanARMENIAN.Net - Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, назначенное на 13 июля,перенесено на неопределенный срок, сообщает радиостанция «Свобода» со ссылкой на пресс-секретаря альянса Владимира Зайнетдинова.

По его словам, заседание перенесено с целью проведения консультаций между участниками и определения формата. По чьей инициативе переносится заседение, он не сообщил.

Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских и трое контрактников получили легкие ранения.