Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесено на неопределенный срок

Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесено на неопределенный срок
13 июля 2020 - 16:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, назначенное на 13 июля,перенесено на неопределенный срок, сообщает радиостанция «Свобода» со ссылкой на пресс-секретаря альянса Владимира Зайнетдинова.

По его словам, заседание перенесено с целью проведения консультаций между участниками и определения формата. По чьей инициативе переносится заседение, он не сообщил.

Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских и трое контрактников получили легкие ранения.

Photo. Ria Novosti
 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Армянский патриарх Константинополя призвал выделить в соборе Святой Софии место для христиан
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 95 раз
В Арцахе коронавирус выявлен у еще 10 человек
США разрешили компании Афеяна перейти ко второму этапу исследования вакцины от Covid-19
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Экс-министр обороны Азербайджана задержан после сообщения о 12 убитых в столкновении с армянами солдат Азербайджан признал только 4 жертвы
Азербайджан обстрелял армянское село из минометов Пострадавших нет, разрушена крыша дома
Трое армянских военнослужащих получили легкие ранения в Тавуше Угрозы жизням раненых нет
Мнацаканян и Лавров обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Обсудили пути преодоления ситуации