Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесено на неопределенный срок
13 июля 2020 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, назначенное на 13 июля,перенесено на неопределенный срок, сообщает радиостанция «Свобода» со ссылкой на пресс-секретаря альянса Владимира Зайнетдинова.
По его словам, заседание перенесено с целью проведения консультаций между участниками и определения формата. По чьей инициативе переносится заседение, он не сообщил.
Днем 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались столкновения после попытки ВС Азербайджана проникнуть на армянскую территорию. Убито 4 и ранено еще 4 азербайджанских солдата, двое армянских полицейских и трое контрактников получили легкие ранения.
Photo. Ria Novosti
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