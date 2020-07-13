Азербайджан обстрелял армянское село из минометов
13 июля 2020 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана обстреляли армянское село Чинари в Тавушской области из минометов калибром 82 мм, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Выпущено 7 мин. Пострадавших нет. Мина попала в жилой дом, разрушив крышу. Позже Степанян сообщила о втором обстреле - с применением 120-мм миномета.
С 12 июля, после попытки прорыва азербайдцжанских войск, на армяно-азербайджанской границе идут столкновения. Азербайджан сообщил о 4 убитых и 4 раненых, Ереван - о пяти раненых с армянской стороны.
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