Азербайджан обстрелял армянское село из минометов

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана обстреляли армянское село Чинари в Тавушской области из минометов калибром 82 мм, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Выпущено 7 мин. Пострадавших нет. Мина попала в жилой дом, разрушив крышу. Позже Степанян сообщила о втором обстреле - с применением 120-мм миномета.

С 12 июля, после попытки прорыва азербайдцжанских войск, на армяно-азербайджанской границе идут столкновения. Азербайджан сообщил о 4 убитых и 4 раненых, Ереван - о пяти раненых с армянской стороны.