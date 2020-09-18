Мэр и заммэра второго по величине армянского города заразились Covid-19

Мэр и заммэра второго по величине армянского города заразились Covid-19
18 сентября 2020 - 18:12 AMT

PanARMENIAN.Net - У мэра второго по величине армянского города Гюмри Самвела Баласаняна подтвердился коронавирус. Заболевание выявлено также у его заместителя Айка Султаняна.

По словам пресс-секретаря мэра Гюмри Соны Аракелян, Баласанян сдал тест 17 сентября, а положительный ответ получил 18-го, пишет Shantnews.am.

Мэр находится под контролем врачей, но дома, чувствует себя хорошо.

Еще 26 человек, работающих в мэрии, сдали тесты, их ответы оказались отрицательными.

По состоянию на 18 сентября, число случаев заболевания в Армении достигло 46,910, а число активных кейсов возросло до 3330. Общее число выздоровевших составляет 42,369. Всего летальных исходов 926 - от коронавируса, еще 285 - от других заболеваний.

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