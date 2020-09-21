Статуя Христа в Рио окрасилась в цвета армянского флага
21 сентября 2020 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета армянского триколора ко Дню независимости Армении, который отмечается 21 сентября. Об этом сообщило посольство Бразилии в РА.
На статуе были продемонстрированы также армянские буквы.
«Этим великолепным световым и звуковым шоу дружественная Бразилия воздает дань уважения независимости Армении», – говорится в сообщении посольства.
В честь Дня независимости РА в цвета армянского флага окрасилась также телебашня Тбилиси.
21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 29 лет назад армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.
Самое значимое
Такая цена может быть установлена для рынков США и других стран с высоким уровнем дохода жителей
У всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу
Днем 14 июля Азербайджан нанес удар беспилотником по гражданской инфраструктуре армянского города Берд
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Partner news
Последние новости
Помпео: США призывают Ереван и Баку скорее возобновить содержательные переговоры по Карабаху США остаеются привержены оказанию помощи в вопросе поиска мирного урегулирования карабахского конфликта
Kороль и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента РА с Днем независимости В Армении 21 сентября отмечают День независимости
МИД РА сообщил об обсуждениях возвращения за стол переговоров по Карабаху Он подеркнул, что решимость армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта никогда не убавлялась
Министр обороны РА: Алиев должен обвинять сам себя, а вместо этого обвиняет Армению На вопрос, получил ли Азербайджан контрудар, Давид Тоноян ответил: «Всему свое время»