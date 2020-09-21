Статуя Христа в Рио окрасилась в цвета армянского флага

PanARMENIAN.Net - Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета армянского триколора ко Дню независимости Армении, который отмечается 21 сентября. Об этом сообщило посольство Бразилии в РА.

На статуе были продемонстрированы также армянские буквы.

«Этим великолепным световым и звуковым шоу дружественная Бразилия воздает дань уважения независимости Армении», – говорится в сообщении посольства.

В честь Дня независимости РА в цвета армянского флага окрасилась также телебашня Тбилиси.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 29 лет назад армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.