В Сан-Франциско обстреляли армянскую школу

PanARMENIAN.Net - Армянская школа Крузян-Зекарян Васпуракан в Сан-Франциско опять стала мишенью преступлений на почве ненависти и подверглась обстрелу. Пострадавших нет, пишет Asbarez.

По данным полиции, утром 19 сентября неизвестный открыл огонь в направлении школы, повредив вывеску.

17 сентября там же подожгли здание, прилегающее к церкви Святого Григория. В здании располагался зал Васпуракан, а также офисы армянской церкви Святого Григория и различных организаций. Отмечается, что пожарная служба Сан-Франциско отреагировала незамедлительно, однако зданию нанесен о большой урон.

В июле неизвестные совершили акт вандализма, исписав стены здания этой же школы надписями оскорбительного содержания и изобразив флаг Азербайджана.