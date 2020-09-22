В Сан-Франциско обстреляли армянскую школу
22 сентября 2020 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская школа Крузян-Зекарян Васпуракан в Сан-Франциско опять стала мишенью преступлений на почве ненависти и подверглась обстрелу. Пострадавших нет, пишет Asbarez.
По данным полиции, утром 19 сентября неизвестный открыл огонь в направлении школы, повредив вывеску.
17 сентября там же подожгли здание, прилегающее к церкви Святого Григория. В здании располагался зал Васпуракан, а также офисы армянской церкви Святого Григория и различных организаций. Отмечается, что пожарная служба Сан-Франциско отреагировала незамедлительно, однако зданию нанесен о большой урон.
В июле неизвестные совершили акт вандализма, исписав стены здания этой же школы надписями оскорбительного содержания и изобразив флаг Азербайджана.
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В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
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