Три армянские оппозиционные партии проведут общенациональный митинг
22 сентября 2020 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские оппозиционные партии «Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и «Родина» проведут 8 октября общенациональный митинг на площади Свободы в Ереване. Об этом говорится 22 сентября в совместном заявлении трех партий.
Отмечается, что всенародное движение весной 2018 года создало качественно новые возможности для развития страны, но «за прошедшие более чем два года общественные ожидания не оправдались».
«Власти потерпели неудачи по всем вопросам. Под угрозой оказалась перспектива развития страны. Правящая политическая сила показала свою неспособность противостоять вызовам, стоящим перед государством», - заявили партии. Они указали на необходимость создания «народной власти нового качества».
В начале сентября ППА объявила о намерении организовать многотысячный митинг.
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